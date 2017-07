Rentenreform bei ARD und Deutschlandradio steht

Die Ausgaben für Altersversorgung ihrer Mitarbeiter sind für manche ARD-Sender mit der Zeit eine immer größere Sorge geworden. Nach jahrelangem Ringen ist nun eine Reform wohl in trockenen Tüchern.



Die ARD drosselt die Ausgaben für die Betriebsrenten ihrer Mitarbeiter. Wie der Senderverbund am Montag in Leipzig mitteilte, einigte man sich bereits am Donnerstag mit drei Gewerkschaften auf eine Reform der Versorgungswerke, auch für das Deutschlandradio. Der Vertrag soll im Herbst unterzeichnet werden und gilt auch für das Deutschlandradio.



Seit 2013 war darum gerungen worden, im Mai 2017 hatten die Tarifparteien einen Durchbruch verkündet. Mehrere Sender hatten - auch wegen niedriger Zinsen - die Rückstellungen für die Altersversorgung in den vergangenen Jahren spürbar steigern müssen.





Nun soll es für alle Beschäftigten, die seit Jahresbeginn 2017 eingestellt wurden, ein neues Versorgungssystem geben. "Die neue beitragsorientierte Versorgung befreit die Rundfunkanstalten von den Kostenrisiken durch Zinsentwicklung und steigende Lebenserwartung."