Reporter ohne Grenzen: 348 Medienleute weltweit in Haft

Harte Zeiten für Journalisten: Immer mehr Medienschaffende sind Reporter ohne Grenzen zufolge derzeit aufgrund ihrer Tätigkeit inhaftiert. Vor allem nach dem Putschversuch in der Türkei sei die Zahl in die Höhe geschnellt.



Weltweit sitzen nach Angaben von Reporter ohne Grenzen (ROG) derzeit mindestens 348 Medienleute wegen ihrer Arbeit im Gefängnis. Dies seien sechs Prozent mehr als vor einem Jahr, teilte die Organisation am Dienstag in Berlin mit. "Die Repressionswelle seit dem Putschversuch in der Türkei hat die Zahl der weltweit inhaftierten Journalisten in diesem Jahr deutlich in die Höhe getrieben", erklärten die Reporter ohne Grenzen zur Veröffentlichung des ersten Teils ihrer Jahresbilanz.



Auch das Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) in New York berichtete von einer steigenden Zahl inhaftierter Medienmitarbeiter. Nach CPJ-Zählung saßen 259 Journalisten weltweit hinter Gittern. Vor allem in der Türkei sei die Zahl nach oben geschnellt. Dort seien 81 Journalisten inhaftiert - mehr als seit Beginn der Erhebung der Jahresbilanzen 1990 je in einem anderen Land zuvor. "Jeden Tag, an dem türkische Journalisten entgegen der eigenen Gesetze des Landes im Gefängnis verbringen müssen, sinkt der Ruf der Türkei in der Welt", sagte CPJ-Chef Joel Simon.