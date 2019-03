"Reporter" von Funk starten bei "Snapchat Shows"

Das Funk-Format "Reporter" startet am 4. März mit einer ersten Staffel bei "Snapchat Shows" in Deutschland. Zunächst sind zehn Folgen geplant.



Funk macht jungen Menschen damit auch ein journalistisches Angebot auf der Plattform. Damit ist das vom WDR produzierte Format "Reporter" das erste öffentlich-rechtliche Angebot bei "Snapchat Shows". Neue Folgen erscheinen immer montags und freitags auf Snapchat und Funk.net.