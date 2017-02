Restart: Zattoo führt neue Funktion ein

In der Welt der TV- und Streamingplattformen tut sich wieder etwas: Zattoo führt als zweiter Anbieter die neue Restart-Funktion ein, mit der Zuschauer ihre Lieblingssendung nie zu spät einschalten.



Zunächst führte die Telekom die sogenannte Restart-Funktion ein. Nun zieht die TV-Plattform Zattoo nach, um ihren Premium-Zuschauern

den größtmöglichen Komfort zu bieten. Die Restart-Funktion ermöglicht es dem Zuschauer die aktuell laufende Sendung von Beginn an zu schauen. Ist man also nicht pünktlich zur Prime-Time-Sendung zuhause, kann man auch um 20.55 noch einschalten, um den Film oder die Episode von Beginn an zu sehen.