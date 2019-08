Rettung für die Alpen: ZDF-Magazin über neue Wege im Tourismus

Die Alpen sind ein Erlebnisraum der Superlative, eine "Funsport-Welt", scheinbar grenzenlos. Doch der rücksichtslose Bergurlaub belastet zunehmend die Natur.

Hans Sigl (Dr. Martin Gruber) und Martin Gruber (Andreas Marthaler) bei den Dreharbeiten zum Berg-Crossover "Virus" Bild: ZDF / Thomas R. Schumann

In der "plan b"-Reportage "Zurück zur Natur - Rettung für die Berge" zeigt Autor Nikolas Winter auf, wie der Weg zu einem sanfteren Umgang mit dem einzigartigen Naturraum Alpen gelingen kann. Das ZDF strahlt den Film am Samstag, 10. August 2019, um 17.35 Uhr aus.