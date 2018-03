Reuters leakt Amazon Prime Papiere

Die Nachrichtengruppe Reuters hat Zahlen aus internen Papieren von Amazon veröffentlicht. Demnach gibt es in den USA etwa 26 Millionen Amazon-Prime-Kunden.



Den geleakten Unternehmenspapieren nach haben die TV-Shows von Amazon Anfang 2017 weltweit mehr als fünf Millionen Menschen in ihren Prime-Shopping-Club gelockt.



Die internen Dokumente vergleichen für 19 Amazon Eigenproduktionen die Kosten, die Zuschauerzahlen und die Anzahl der Leute, die damit zu Amazon Prime geworben werden konnten. Nach Schätzungen von Analysten werden durch Eigenproduktionen bis zu einem Viertel der Prime-Kunden geworben.



Die Fans der Serien werden zu Amazon gelockt und schließen eine kostenpflichtige Prime-Mitgliedschaft ab, bei denen sie neben dem Zugang zum Videoportal und der oft kostenlosen Lieferung von Waren weitere Vorteile genießen.

Das Unternehmen lehnte eine Stellungnahme zu den von Reuters geleakten Dokumenten ab. Der weltweit größte Online-Händler hat im Jahr 2010 die Amazon Studios ins Leben gerufen, um selbst Programme zu entwickeln, die seitdem auch schon einige Preise gewonnen haben.



"Wenn wir einen Golden Globe gewinnen, hilft es uns, mehr Schuhe zu verkaufen", sagte Geschäftsführer Jeff Bezos Bezos auf einer Technologiekonferenz 2016 in der Nähe von Los Angeles.



Insider gehen davon aus, dass Amazon 5 Milliarden US-Dollar pro Jahr für Originalproduktionen und Lizenzen im Filmgeschäft ausgibt. Das Unternehmen hat bisher nie bekannt gegeben, wie viele Abonnenten es mit dem Videoportal gewonnen hat, was es für Investoren schwierig macht, ihre Investitionsentscheidungen zu bewerten.



Zum Beispiel hatte die erste Staffel des populären Dramas "The Man in the High Castle", eine Geschichte, die Deutschland als Sieger des Zweiten Weltkrieges darstellt, laut den Papieren Anfang 2017 8 Millionen Zuschauer in den USA. Das Programm kostete 72 Millionen US-Dollar in Produktion und Marketing und warb 1,15 Millionen neue Abonnenten weltweit.



Nach Berechnungen von Amazon konnte die Serie somit neue Prime-Mitglieder zu durchschnittlichen Kosten von 63 Dollar pro Abonnent anziehen.



Das ist weit weniger als die 99 Dollar, die Abonnenten in den Vereinigten Staaten für Prime zahlen; Die Firma verlangt ähnliche Gebühren im Ausland. Prime-Mitglieder kaufen auch mehr Waren von Amazon als Nicht-Mitglieder, sagte Bezos.



Wie Amazon die Motivation eines Kunden bestimmt, seinem Prime Club beizutreten, geht aus den Dokumenten von Reuters nicht eindeutig hervor.



Insider gehen davon aus, dass das Unternehmen Kunden einer bestimmten Serie zuordnen, wenn er ein Prime-Abonnement abschließt oder verlängert, und dann diese Serie als Erstes nach der Anmeldung streamt. Diese Methode, auf die in den Dokumenten verwiesen wird, ist als "erster Stream" bekannt.



Das Unternehmen berechnet dann, wie teuer der Zuschauer sein sollte, indem er die Kosten der Show durch die Anzahl der ersten Streams dividiert. Je niedriger diese Zahl, desto besser. Die internen Dokumente zeigen nicht, wie lange Abonnenten bei Prime geblieben sind, noch geben sie an, wie viel sie bei Amazon einkaufen.

Großer Erfolg mit "Grand Tour" - "Herr der Ringe"-Serie in Planung



Ein großer Gewinner war die Automobilserie "The Grand Tour", in der die ehemaligen Moderatoren von BBCs "Top Gear" zu sehen sind. Die Show hatte mehr als 1,5 Millionen erste Streams von Prime-Mitgliedern weltweit, zu einem Preis von 49 Dollar pro Abonnent in der ersten Staffel.



Die von Reuters gesehenen Dokumente spiegeln Prime-Abonnenten in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland, Österreich und Japan wider, wo die Programme von Amazon verfügbar waren, bevor Prime Video im Dezember 2016 weltweit auf den Markt kam.



Analysten schätzen, dass 75 Millionen oder mehr Kunden Prime-Abonnements weltweit haben, darunter etwa die Hälfte aller Haushalte in den Vereinigten Staaten.



Jahrelang wollten die Amazon Studios mit anspruchsvollen Serien in Hollywood Anerkennung erlangen. Die Dramedyserie "Transparent" über einen Transgender-Vater und seine Familie gewann acht Primetime Emmy Awards und sorgte für die Begeisterung, mit der Amazon Top-Produzenten und Schauspieler anlocken wollten.



Dennoch blieb "Transparent" bei den Zuschauerzahlen hinter dem Durchschnitt zurück. Die erste Staffel hatte nur halb so viele Zuschauer wie "The Man in the High Castle".



Ähnlich erging es "Good Girls Revolt", eine von Kritikern gelobte Show über die Geschlechterungerechtigkeit in einem New Yorker Redaktion. Sie hatte insgesamt 1,6 Millionen US-Zuschauer, kostete 81 Millionen US-Dollar und hatte 52.000 erste Streams weltweit von Prime-Mitgliedern.



Die Kosten der Serie pro Neukunde beliefen sich laut den Unterlagen auf etwa 1560 US-Dollar. Amazon stellte die Serie nach der ersten Staffel ein.



Im November gab Amazon bekannt, dass es einen Prequel zu dem Fantasy-Spektakel "Der Herr der Ringe" machen wird. Das Unternehmen hatte 250 Millionen Dollar allein für die Rechte bezahlt; Produktion und Marketing könnten die Kosten auf 500 Millionen Dollar oder mehr steigen lassen.



Bei einer halben Milliarde Dollar würde das Prequel das Dreifache kosten, was Amazon für die ersten beiden Staffeln von "The Man in the High Castle" ausgab. Damit müsste das Prequel auch dreimal so viele Zuschauer anlocken wie die Serie, um rentabel zu sein.