Revolutioniert Apple mit dem iPhone 8 den Markt?

Alle Jahre wieder erhofft sich die Technikgemeinde Neues aus dem Hause Apple. Und wieder und wieder machen in den vergangenen Monaten Gerüchte zum iPhone 8 die Runde. Kommt das iPhone 8 mit 3D und Augmented Reality?



Die Zeiten für Apple könnten vielleicht besser sein. Schlecht sind sie aber nicht. Laut Medienberichten könnten mit dem iPhone 8 endlich auch die Kunden- und Anlegerherzen in China wieder zurückgewonnen werden. Zumindest wenn es nach Katy Huberty von Morgan Stanley geht. Aber auch andere Analysten sind positiv gestimmt, was an den Aussichten liegen könnte, die das iPhone 8 bietet.