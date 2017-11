Revolutioniert Eurosport die Olympia-Berichterstattung?

Noch 100 Tage bis die olympische Fackel im südkoreanischen PyeongChang die Olympischen Winterspiele 2018 einläutet. Discovery Communications und Eurosport kündigen zu diesem Anlass an: Dies werden die ersten voll digitalen Olympischen Winterspiele.



Die Vorhaben sind groß: "Über 4.000 Stunden Programm, davon über 900 Stunden live, mehr als 100 Wettwerbe, alle Events, alles live und stets verfügbar auf allen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder SmartTVs". Das kündigen Discovery Communications und Eurosport 100 Tage vor dem Beginn der Olympischen Winterspiele 2018 in PyeongChang an. Es soll die erste voll digitale Berichterstattung zu dem Mammut-Sportevent werden.