Rezo kommt zu Böhmermann

Der Youtuber Rezo, dessen Video "Die Zerstörung der CDU" großes Echo ausgelöst hatte, kommt in Jan Böhmermanns Fernsehsendung "Neo Magazin Royale".



ZDFneo spricht in einer Ankündigung von dem "ersten Show-Auftritt des Influencers". Der Talk mit Rezo ist am Donnerstag (13. Juni) ab 20.15 Uhr in der Mediathek und um 22.15 Uhr in ZDFneo zu sehen.