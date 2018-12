"RiC" TV ab sofort im Live-TV-Angebot "TV.de"

Heute erweitert das Dresdner Live-TV-Unternehmen Couchfunk unter der Marke "TV.de" sein mobiles Fernsehangebot auf Österreich und schaltet zum Launch den Familiensender "RiC" TV auf.



"TV.de" bietet Live-TV und das aktuelle TV-Programm auf einen Blick, Hinweise und Tipps zu den besten Filmen, Serien und Quiz-Shows.