Richter-Verbund: keine Live-Übertragung von Urteilen

Der Deutsche Richterbund möchte an dem Verbot von Kameras in Gerichtssälen festhalten. Die Bundesregierung hat einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, der die Live-Übertragung von Urteilen vorsieht.



Der Deutsche Richterbund sieht Pläne der Bundesregierung skeptisch, bei Gerichtsverfahren häufiger Kameras zuzulassen. Das seit Jahrzehnten bestehende Verbot für TV-Aufnahmen habe durchaus seine Berechtigung, sagte Verbandschef Jens Gnisa aus Anlass des Deutschen Juristentages der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch)."Die Aufgabe der Justiz ist es, die Wahrheit zu ermitteln. Durch Kameras im Gerichtssaal werden alle Beteiligten negativ beeinflusst, insbesondere die Angeklagten und die Zeugen."