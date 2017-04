Richterbund: Datenschutz im Kampf gegen Cybercrime zweitrangig

Im Kampf gegen die zunehmende Kriminalität im Internet fehlen dem Deutsche Richterbund in Deutschland die juristischen Voraussetzungen. In schweren Fällen müsse auch der Datenschutz zurückstehen.



Der Deutsche Richterbund fürchtet, bei der Strafverfolgung im Internet den Anschluss zu verlieren. Es fehle nicht nur an Spezialisten für Cyberkriminalität, sondern auch an rechtlichem Rüstzeug, sagte der Verbandsvorsitzende Jens Gnisa der Deutschen Presse-Agentur vor dem Richter- und Staatsanwaltstag. Dieser beginnt an diesem Mittwoch in Weimar.