Richtfest für Newsroom bei ARD-aktuell in Hamburg

Der Rohbau für den künftigen gemeinsamen Newsroom von Tagesschau, Tagesthemen, Tagesschau24 und Tagesschau.de ist fertig. Seit gestern weht der Richtkranz über der Baustelle beim NDR in Hamburg-Lokstedt.



In den kommenden Monaten sollen IT-Infrastruktur, die Fernsehtechnik und das Gebäudeinnere aufgebaut werden. Die Redaktion soll das neue Nachrichtenhaus im Laufe des Jahres 2019 in Betrieb nehmen.