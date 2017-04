Risiko im Bundestagsnetz

Zahlreiche Schwachstellen im Netz des Bundestags deckt die Analyse des IT-Unternehmens Secunet auf. Die neuen Sicherheitsmaßnahmen nach dem Angriff im Jahr 2015 sind demnach nicht ausreichend.





Nach Informationen von NDR und "Süddeutscher Zeitung" gibt es in der IT-Infrastruktur des deutschen Bundestags mehrere Sicherheitslücken. Die von den beiden Medien zitierte und als geheim eingestufte Analyse stammt vom IT-Unternehmen Secunet. Sie wurde im Auftrag der Bundestagsverwaltung angefertigt und ist eine Reaktion auf den Hacker-Angriff auf die Bundestags-Infrastruktur im April 2015. Eigentlich hatte danach die Bundestags-IT zahlreiche Lücken geschlossen. Es zeigt sich nun, dass die Maßnahmen nicht ausreichend waren.