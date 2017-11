Rita Ora versucht "The Voice"-Jury hinters Licht zu führen

Rita Ora, in Pristina im Kosovo geboren und in England aufgewachsen, hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Popmusikerin gemacht. In der nächsten Ausgabe von "The Voice of Germany" muss die Jury sie ausschließlich an ihrer Stimme erkennen.



Rita Ora, in Pristina (heute Kosovo) geboren und in England aufgewachsen, hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Popmusikerin gemacht. An diesem Donnerstag um 20.15 Uhr hat Rita Ora einen nicht ganz gewöhnlichen Auftritt in der ProSieben-Castingshow "The Voice of Germany", wie der Münchner Privatsender mitteilte.



Ora singt vor der Jury mit Mark Foster, Yvonne Catterfeld, Samu Haber und den Fanta 2, Michi Beck und Smudo, ihren neuen Titel "Your Song" - allerdings nicht groß angekündigt, sondern wie jeder Showkandidat in einer sogenannten Blind Audition.