Ritual-Mörder oder CIA-Killer? Wiener "Tatort" im Untergrund

Was haben Revolutionsbewegungen in Osteuropa mit Morden in Wien zu tun? Das "Tatort"-Duo Eisner und Fellner hat diesmal einen schwierigen Fall am Wickel. Dabei haben die Ermittler auch mit internen Machtspielen zu kämpfen.



Eine spektakulär wie mysteriöse Mordserie versetzt Österreichs Hauptstadt in Aufruhr. Leichen werden demonstrativ an öffentlichen Orten zur Schau gestellt. Für die Wiener "Tatort"-Ermittler werfen die Opfer gleich viele Fragen auf wie der fieberhaft gesuchte Profi-Täter. Wer sind die toten Osteuropäer und wie stehen sie in Verbindung zueinander? Für Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) beginnt eine Suche in Abgründe verborgener Machenschaften. Neben der Aufklärung der Mordserie ist das Austro-Duo zudem mit internen Veränderungen beschäftigt. "Die Faust" ist an diesem Sonntag (20.15 Uhr) im Ersten zu sehen und eine der besten Wiener "Tatort"-Folgen seit langem.