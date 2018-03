Riverboat widmet sich in den nächsten Sendungen Legenden

Ab Karfreitag stehen die kommenden Ausgaben "Riverboat" erstmals unter einem Motto. Die Frühjahrssendungen widmen sich "Legenden" aus den Bereichen Musik, Sport und Film.



Den Auftakt machen Kim Fisher und Susan Link am Karfreitag, 30. März, um 22 Uhr mit legendären Schlager-Duos. Ihre Gästen dabei werden unter anderem die Amigos, Marianne & Michael, Stephanie Hertel, deren Vater Eberhard Hertel sowie Cindy Berger (Cindy & Bert) sein.