Roaming: EU will Verbraucher vor Strafen schützen

Die Roaming-Gebühren sollen künftig wegfallen, doch der erste Vorschlag der EU-Kommission stieß auf heftige Kritik. Die überarbeitete Fassung wurde durch die Behörde nun noch einmal konkretisiert. Vor allem die Balance zwischen Anbietern und Verbrauchern soll gefunden werden.



Im Ringen um kostenfreies Roaming im europäischen Ausland hat die EU-Kommission ihren jüngsten Vorschlag noch einmal konkretisiert. Anbieter sollten etwa frühestens nach einer Frist von vier Monaten wegen mutmaßlichen Missbrauchs gegen Verbraucher vorgehen können, teilte der zuständige EU-Kommissar Andrus Ansip am Donnerstag in Brüssel mit.