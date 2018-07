Robert De Niro nimmt Joker-Film mit Joaquin Phoenix ins Visier

Mit Robert De Niro (74) könnte ein weiteres Hollywood-Schwergewicht bei dem geplanten Film über die dämonische Joker-Figur mitmachen.



Wie mehrere US-Branchenblätter am Montag übereinstimmend berichteten, verhandelt De Niro mit dem Studio Warner Bros. um eine Rolle in dem noch titellosen Joker-Film, in dem Joaquin Phoenix (43) den Bösewicht und Batman-Gegenspieler mimen wird.