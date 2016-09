Roberts Stream 65i: Alleskönner für DAB Plus

Was erwartet man von einem Digitalradio, welches allen Ansprüchen genügend soll? Einen tollen Klang sowie einen großen Funktionsumfang. Schick aussehen sollte es dann auch noch. Erwartungen, die der neueste Coup mit Namen Stream 65i von Roberts durchaus erfüllen könnte.

Bild: © Auerbach Verlag

Das Roberts Stream 65i ist ein Digitalradio für höchste Ansprüche. Mit dem in Klavierlack veredelten Holzgehäuse kommt das Digitalradio im edlen und hochwertig wirkenden großzügig designten Gehäuse daher. Doch nicht nur die Optik stimmt. Das klangoptimierte Furnierholzgehäuse sorgt auch für einen angenehmen und natürlichen Klang des Radios. So begrüßte uns das Gerät nach dem ersten Einschalten mit einem kräftigen und bassbetonten Klang, den man von einem Gerät in dieser Größenordnung nicht unbedingt erwartet. Hier macht sich die Gehäusekonstruktion mit rückseitigen Bassreflexkanälen beeindruckend bemerkbar.



Dank dem integrierten Equalizer mit acht verschiedenen vorprogrammierten Klangeinstellungen kann man der Akustik sogar noch einen zusätzlichen Kick verleihen. Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, Bass und Höhen im manuellen Equalizermodus nach eigenen Bedürfnissen einzustellen.

Die Liste der Funktionen beim Stream 65i ist lang und dürfte so ziemlich alles abdecken, was sich aktuell in ein Digitalradio verbauen lässt. So ist der Empfang von DAB Plus und UKW selbstverständlich möglich. Hinzu kommen tausende Internetradios sowie Netzwerkmedien, die über den Netzwerkzugang (wahlweise per LAN-Kabel oder kabellos über WiFi) empfangen werden können. Mobile Endgeräte finden via Bluetooth Anschluss. Selbst "klassische" Datenträger wie USB-Sticks, externe Festplatten, SD-Karten und sogar CDs können dank eingebautem CD-Player wiedergegeben werden. Und als ob das noch nicht ausreichend ist, bietet das Stream 65i sogar eine Aufnahmefunktion zum Mitschneiden auf USB-Stick oder externe Festplatte. Mehr kann man von einem Digitalradio nun wirklich nicht erwarten.



Frontseitig befindet sich zwischen den beiden Lautsprechern das großzügige Farbdisplay mit einem Durchmesser von 8 Zentimetern (etwa 3,1 Zoll). Darüber befindet sich auf den ersten Blick recht gut versteckt der Einschub für klassische CDs in Slot-In-Technologie, wie man es auch von Autoradios kennt. Die Bedienelemente hat Roberts rund um das Display verteilt. Der Hersteller setzt dabei ausschließlich auf Druckknöpfe – auf Drehknöpfe wurde komplett verzichtet. Das ist vielleicht ein kleiner Kritikpunkt, denn die Lautstärkeregelung muss ebenfalls über Druckknöpfe vorgenommen werden.



Durch die zusätzliche Doppelbelegung einiger Bedienelemente leidet die Benutzerfreundlichkeit ein wenig. Denn mit der Bedienung muss man sich bei diesem Radio in der Tat erst einmal vertraut machen. So gelangt man beispielsweise ins häufig gebrauchte Einstellungsmenü durch längeren Druck auf die "Info"-Taste. Hinzu kommt, dass es nicht für alle Tasten eine Hintergrundbeleuchtung gibt, was die Bedienbarkeit im Dunkeln etwas erschwert. Das ist allerdings in der Tat Jammern auf hohen Niveau, denn schon nach kurzer Zeit dürfte sich jeder Nutzer an die Bedienung gewöhnt haben. Alternativ gibt es ja außerdem auch noch ...



