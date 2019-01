Roboter liefern Amazon-Pakete aus

Sechsrädrige Roboter sollen künftig für Amazon ausliefern. Der Online-Riese testet erstmals sechs "Bots" im Nordwesten der USA.



Nun ist es auch bei Amazon soweit: Roboter übernehmen die Auslieferung von Paketen. Das berichtet "techcrunch". Bevor elektrische Postboten die Zweibeiner ablösen, muss die Neuheit aber erstmal ausgiebig getestet werden. Insgesamt sechs Scouts umfasst das Pilotprogramm von Amazon.