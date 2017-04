Roboterautos: Uber streitet Ideenklau bei Google ab

Im Wettrennen um die ersten selbstfahrenden Autos sieht sich Uber seit einiger Zeit mit dem Vorwurf konfrontiert, zahlreiche Ideen und sogar Technologien von Google zu nutzen. Nun hat sich der Fahrdienst-Vermittler zu Wort gemeldet und die Vorwürfe abgestritten.



Uber hat vor Gericht den Vorwurf zurückgewiesen, seine selbstfahrenden Testwagen seien mit gestohlener Technologie der Google-Roboterautos unterwegs. Die Google-Schwesterfirma Waymo will als ersten Schritt eine einstweilige Verfügung gegen Uber erreichen, die das Roboterwagen-Programm des Fahrdienst-Vermittlers lähmen könnte. Sechs Wochen nach der explosiven Waymo-Klage legte Uber nun erstmals ausführliche Argumente zur Verteidigung vor.