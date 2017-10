Rock Antenne expandiert gen Norden

Der Hamburger Rock- und Pop-Sender Alsterradio soll Teil eines Rock-Antenne-Netzwerks werden und künftig auch unter dessen Namen firmieren. Dahinter steckt eine Zusammenarbeit auf Gesellschafterebene, die allerdings noch abgesegnet werden muss.



Wenn die Medienanstalt Hamburg Schleswig-Holstein und das Bundeskartellamt keine Einwände haben, wird aus dem Alsterradio bald Rock Antenne Hamburg. Dadurch würde ein Sender-Netzwerk mit Dependancen in Süd- und Norddeutschland entstehen.