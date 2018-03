Rockmusiker Neil Young spielt in neuem Netflix-Western mit

Der kanadische Rockmusiker Neil Young (72) spielt in einem neuen Western der aus den "Kill Bill"-Filmen bekannten Schauspielerin Daryl Hannah mit. Der Film, der auf den Namen "Paradox" hört, soll noch diesen Monat bei Netflix starten.



"Paradox" soll, wie das US-amerikanische Branchenblatt "Billboard" berichtet, noch am heutigen Donnerstag beim Festival "South by Southwest" (SXSW) in Austin, Texas Premiere feiern. Ab 23. März ist der Western-Streifen dann auch beim Streamingdienst Netflix zu sehen.



Auch die Brüder Micah und Lukas Nelson spielen mit. Mit den Söhnen von Countrymusiker Willie Nelson ist Young befreundet und ist zuvor auch mit ihnen aufgetreten.