"Rogue One": Finaler Trailer veröffentlicht

Mit "Rogue One" will Disney auch dieses Jahr die "Star Wars"-Fans in die Kinos locken. Nun hat der Mickey-Maus-Konzern den finalen Trailer zum Actionspektakel veröffentlicht, der die Vorfreude auf eine dramatische Geschichte weiter steigert.



Den Hype, den "Das Erwachen der Macht" im Vorjahr um den "Star Wars"-Franchise entfacht hat, will Disney weiter bedienen und jährlich eine neue Geschichte aus dem einst von George Lucas kreierten Universum präsentieren. Mit "Rogue One" steht kurz vor Weihnachten ein erstes Spinoff in den Startlöchern, zu dem der Mickey-Maus-Konzern nun den finalen Trailer veröffentlicht hat.