"Rogue One": "Star Wars"-Ableger punktet weiter an Kinokassen

Süßer die Kassen nie klingen: Der "Star Wars"-Ableger "Rogue One" steht seinen großen "Star Wars"-Brüder in nichts nach. Auch am zweiten Wochenende sorgte der Film in den USA und Kanada für gut gefüllte Kinokassen.



Vor genau einem Jahr füllte "Star Wars 7: Das Erwachen der Macht" die Kinos in den USA und Kanada. Weihnachten 2016 übernahm der "Star Wars"-Ableger "Rogue One" das Zepter. Nach vorläufigen Hochrechnungen des "Box Office Mojo" vom Dienstag spülte der Film von Regisseur Gareth Edwards an seinem zweiten Wochenende über die Feiertage allein in Nordamerika rund 96 Millionen Dollar (92 Millionen Euro) in die Kinokassen.