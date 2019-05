Roland Emmerich geht Sci-Fi-Katastrophenfilm "Moonfall" an

Hollywood-Regisseur Roland Emmerich (63, "Independence Day: Wiederkehr") will als nÀchstes Projekt den Sci-Fi-Katastrophenfilm "Moonfall" angehen.



Den auf 150 Millionen Dollar geschĂ€tzten Dreh werde der gebĂŒrtige Stuttgarter mit seiner Firma Centropolis Entertainment und den Unternehmen AGC Studios und CAA Media Finance realisieren, wie die FilmblĂ€tter "Variety" und "Hollywood Reporter" am Dienstag berichteten.