Rolf Hoppe: Beerdigung nur im engsten Familienkreis

Einer der bekanntesten deutschen Schauspieler, Rolf Hoppe, wurde bereits am letzten Donnerstag im engsten Familienkreis beigesetzt.



Schauspieler Rolf Hoppe (1930-2018) hat seine letzte Ruhestätte auf dem Friedhof Weißer Hirsch in Dresden. Er wurde am vergangenen Donnerstag im engsten Familienkreis beigesetzt, wie seine Tochter am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Er habe es genau so gewollt und keinen großen Aufzug. Für Februar 2019 plant die Familie eine öffentliche Gedenkfeier im Hoftheater, das der Künstler vor Jahren gründete und dessen Prinzipal er bis zuletzt war.