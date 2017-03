Rolle rückwärts: Uber bringt Roboterautos auf Straße zurück

Der Rückzug der selbstfahrenden Autos durch Uber blieb nur von kurzer Dauer. Wenige Tage nach einem Unfall hat der Fahrdienst-Vermittler die Tests wiederaufgenommen. Unklar bleibt, warum der Unfall heftiger ausfiel als vorherige Zwischenfälle.



Uber bringt nach einer kurzen Pause wegen eines Unfalls seine selbstfahrenden Autos wieder auf die Straße. Der Fahrdienst-Vermittler kündigte am Montag an, dass die Tests im Bundesstaat Arizona und der Stadt Pittsburgh fortgesetzt werden.