"Roma" erster Streaming-Film mit goldenem Löwen in Venedig

Beim Festival Venedig gehen gleich zwei Preise an Netflix-Produktionen - darunter der Goldene Löwe für den besten Film. Schlechter läuft es für den deutschen Beitrag von Florian Henckel von Donnersmarck.



Zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals Venedig hat ein Film des Streaming-Anbieters Netflix den Goldenen Löwen gewonnen. Mit der Auszeichnung für den besten Film wurde "Roma" des Mexikaners Alfonso Cuarón geehrt. Es ist zugleich der erste Hauptpreis für einen mexikanischen Beitrag. Die US-Brüder Ethan und Joel Coen gewannen am Samstagabend die Trophäe für das beste Drehbuch für "The Ballad of Buster Scruggs", ebenfalls eine Netflix-Produktion. Der deutsche Beitrag "Werk ohne Autor" von Florian Henckel von Donnersmarck ging dagegen leer aus.