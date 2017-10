Roman "München" geht in Serie

Der Roman rund um das "Münchner Abkommen" von 1938 wird in deutsch-englischer Koproduktion realisiert. Die Ufa hat sich hierfür mit dem britischen Rechteinhaber Freemantle Media zusammengetan.



Die Welt vor dem großen Knall: Im Jahr 1938 treffen die Dikatoren Adolf Hitler und Benito Mussolini aus Deutschland und Italien sowie die Staatschefs Neville Chamberlain und Édouard Daladier aus Großbritannien und Frankreich zusammen - sie unterzeichnen das Münchner Abkommen. Mit Zugeständnissen an Hitler lässt sich ein Krieg verhindern, wenn auch nicht für lange. Dieses Szenario bildet den Rahmen für den Politthriller "München" von Robert Harris, an dessen Verfilmung die Produktionsfirma Ufa (Potsdam) beteiligt sein wird, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.