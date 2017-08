Romanautor gefällt Verfilmung von ARD/Sky-Serie "Babylon Berlin"

Der Schriftsteller Volker Kutscher (54) ist mit der Verfilmung seiner Romane in der von ARD und Sky produzierten Serie "Babylon Berlin" sehr zufrieden.



"Ich kannte schon ein paar Bilder, weil ich mal beim Dreh war und mir im Schneideraum erste Szenen angeschaut habe, aber fertig erzählt ist es eben noch etwas anderes", sagte Kutscher der Deutschen Presse-Agentur.