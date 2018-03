Romance TV erfindet "Welttag der Romantik"

Zum Welttag der Romantik gibt es nächste Woche ein Special. Auf der Jubiläumsfeier zum 10-jährigen Bestehen wurde aber nicht nur der Feiertag verkündet, sondern auch der sendereigene Kurzfilmpreis "Blaue Blume" verliehen.



Unter den zahlreichen Gästen war auch die aus der "Höhle der Löwen " bekannte Unternehmerin und Moderatorin Judith Williams. Sie überreichte Gottfried Zmeck, dem Vorstandsvorsitzenden der Mainstream Media als Geschenk den "Welttag der Romantik".

Der Tag wurde von den Mitarbeitern des Münchner Senders eingeführt und passend zum Frühlingsanfang auf den 20. März gelegt. An dem Aktionstag sollen sich die Menschen die Zeit nehmen, um ihre Partner mit einer romantischen Idee zu überraschen oder einfach die Zweisamkeit genießen.



Nach ihrem Geburtstagsständchen überreichte die ausgebildete Opernsängerin Williams das offizielle Zertifikat für den "Welttag der Romantik".



Romance TV wird an diesem Tag ein besonderes Programm zeigen. Ab 21.45 Uhr reist der Sender am nächsten Dienstag mit den Zuschauern romantisch um die Welt.