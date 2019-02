Romance TV präsentiert Gewinner des Blaue Blume Award 2019

Im festlichen Rahmen der Berlinale wird der romantische Kurzfilm-Award kommende Woche bereits zum achten Mal verliehen.



In Person von Schirmherrin Prof. Bettina Reitz wird Romance TV am 6. Februar die Gewinnerfilme der diesjährigen "Blaue Blume"-Verleihung verkündet und parallel auch als TV-Weltpremiere im Fernsehen präsentiert.