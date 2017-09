Romantik zwischen den Wolken – nächste Woche auf Sat.1

Bei der romantischen Komödie "Love is in the Air" heben nächste Woche Jasmin Gerat und Jasmin Schwiers als Stewardessen ab. Sie sind zwar Freundinnen, haben aber sehr unterschiedliche Lebensentwürfe.



Ungebundenheit oder Bodenständigkeit? Jet Set oder Familie? Lebensentwürfe, die sich kaum miteinander vereinbaren lassen. Oder geht das doch? In der Sat.1-Komödie "Love is in the Air" jetten die besten Freundinnen Charlotte (Jasmin Gerat) und Feli (Jasmin Schwiers) als Stewardessen um die Welt. Sie teilen sich eine WG in Berlin, haben aber sonst kaum etwas gemeinsam.