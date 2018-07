Ronaldo-Wechsel fix: Ist CR7 bald nicht mehr bei DAZN zu sehen?

Laut der spanischen Sportzeitung "AS" steht der fünffache Weltfußballer bei Real Madrid kurz vor seinem Abschied. Mit welchem Club sich der portugiesische Superstar nun einig sein soll und ob man ihn zukünfitg auch bei DAZN Tore schießen sieht, scheint ebenfalls klar.



Sensationsmeldung aus Spanien: Der portugiesische Weltfußballer Cristiano Ronaldo soll in der kommenden Spielzeit seine Schuhe für den italienischen Rekordmeister Juventus Turin in der "Serie A" schnüren - die Übertragungsrecht für deren Spiele waren bis zum Frühling noch hoch umstritten.