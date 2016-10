"Ronja Räubertochter": Amazon baut Kinderunterhaltung aus

Mit "Ronja Räubertochter" und "Little Big Awesome" beschert der Streaming-Dienst Amazon Kindern neue Unterhaltungsformate. Mit dabei: "Akte X"-Star Gillian Anderson und eine neue Staffel von "Die Stinky & Dirty Show".



Amazon vergisst bei der Gestaltung seines Angebots auch die jüngeren Zuschauer nicht und widmet sich deshalb gleich zwei neuen Amazon Originals, die für den Nachwuchs geeignet sind. Mit im Programm ist somit künftig auch die Adaption der beliebten Kinderbuch-Serie "Ronja Räubertocher", basierend auf den Geschichten von Autorin Astrid Lindgren. Als Erzählerin für die 26 Episoden umfassende Serie konnte im Original keine Geringere verpflichtet werden als "Akte X"-Star Gillian Anderson. Wer die deutsche Erzählung übernimmt, ist allerdings noch nicht bekannt. Neben den Geschichten eines abenteuerlustigen Mädchens in einem von mystischen Kreaturen bewohnten Wald erwartet das jüngere Publikum aber auch "Little Big Awesome".