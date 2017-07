Ronny Verhelst verlässt Chefsessel bei Tele Columbus AG

Der Chef des drittgrößten TV-Kabelnetzbetreibers tritt ab. Ronny Verhelst verlässt Tele Columbus und kehrt in seine belgische Heimat zurück.



Verhelst führte das Unternehmen seit April 2011 knapp sieben Jahre lang als CEO und Vorstandsvorsitzender. Zum 1. Februar 2018 scheidet er aus, meldete das Unternehmen am Montag Abend. Die Gründe seien persönlich.