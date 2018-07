Roseanne Barr: Interviews zu stressig und nicht vertrauenswürdig

US-Schauspielerin Roseanne Barr (65) will sich nach dem Rauswurf aus ihrer eigenen Serie vorerst nicht im Fernsehen äußern. Dazu fehle ihr das Vertrauen.



"Nach längeren Überlegungen habe ich beschlossen, keine TV-Interviews zu geben. Zu stressig und nicht vertrauenswürdig für mich und meine Fans", twitterte Barr am Dienstag.