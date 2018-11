"Roseanne"-Nachfolger "Die Conners" kommt diese Woche zu Prime

"Die Conners" machen ohne ihre Galionsfigur weiter und kommen in ein paar Tagen zu Prime. Die ehemalige Hauptdarstellerin Roseanne Barr hatte sich mit rassistischen Äußerungen selbst ins Aus verfrachtet.



Ab diesem Freitag sind bei Amazon Prime die ersten vier Folgen des "Roseanne"-Spin-offs "Die Conners" zu sehen. Weitere Episoden werden im wöchentlichen Rhythmus auf Abruf bereitgestellt. Bislang sind acht Folgen geplant.