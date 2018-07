Roseanne fühlt sich nach folgenschwerem Tweet missverstanden

Roseanne Barr (65) fühlt sich nach einem rassistischen Tweet, der sie den Job gekostet hat, von einem Missverständnis und sprach davon "einen Fehler gemacht" zu haben. Ich habe den Preis dafür bezahlt", erklärte Barr in ihrem ersten Fernsehinterview nach dem Vorfall.



"Ich wünschte, ich hätte eine andere Wortwahl benutzt. Aber sie haben mich alle nicht verstanden, das macht mich so wütend", sagte Barr am Donnerstag (Ortszeit) im TV-Sender Fox News. Die Komikerin hatte die frühere Beraterin von US-Präsident Barack Obama, die Afroamerikanerin Valerie Jarrett, mit den Worten beleidigt: "Die Muslimbruderschaft und der Planet der Affen haben ein Baby bekommen."