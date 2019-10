"Rosenheim-Cops" vorerst ohne krebserkrankten Hannesschläger

TV-Kommissar Joseph Hannesschläger von den "Rosenheim-Cops" muss wegen einer Krebserkrankung pausieren.



"Wir stehen mit ihm in Kontakt und wünschen ihm von Herzen alles Gute", teilte das ZDF am Dienstag mit. Bei den aktuellen Dreharbeiten zu neuen Folgen der Kultserie ist der beliebte Schauspieler nicht dabei. Ob er bei der nächsten Staffel wieder dabei ist, ist noch unklar. Man sei aber mit dem Schauspieler im Gespräch. Aktuell zeigt das ZDF die 19. Staffel, immer dienstags um 19.25 Uhr.