"Rosins Restaurants" geht in die 11. Staffel

"Ein Sternekoch räumt auf!" - unter diesem Slogan läutet Kabel eins die neue Staffel von "Rosins Restaurants" ein. Der Schalke-Fan muss zum Auftakt in Dortmund ran - keine leichte Aufgabe.



In der ersten Folge der 11. Staffel "Rosins Restaurants" trifft Sternekoch Frank Rosin auf Alberto Bianco. Der Italiener, so kündigt es Kabel eins den heutigen Start an, hat Probleme mit seiner Trattoria Nonna Concetta.