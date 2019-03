Roskosmos: ISS könnte als Zwischenhalt für Weltall-Flüge dienen

Die Internationale Raumstation ISS könnte nach den Vorstellungen Russlands künftig auch als Zwischenstopp für Raumschiffe bei längeren Flügen ins All dienen.



"Es ist unmöglich, in den fernen Weltraum zu gelangen, ohne auf diesem Weg Treppenstufen in Form einer erdnahen Station zu haben", sagte der Chef der Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, am Montag der Agentur Interfax zufolge. Das russische Segment der ISS könnte mit neuen Modulen erweitert werden, damit auch andere Länder wie Indien andocken können.