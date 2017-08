Rossmann: So reagiert die Kette auf das Schleichwerber-Urteil

Das Urteil gegen Rossmann hat offenbar eine Welle losgetreten. Nachdem eine Instagrammerin ein Sponsoring nicht ordnungsgemäß kennzeichnete, sprach das Oberlandesgericht Celle ein Urteil aus.



Die sogenannten Produktplatzierungen gewinnen immer mehr an Präsenz und Bedeutung in der Werbebranche und sind eigentlich recht simpel: Ein "Influencer" stellt ein Produkt positiv dar, teilt es auf einem Kanal seiner Wahl - sei es Blog, YouTube oder soziales Netzwerk - und kassiert dafür Geld. Entsprechend muss es jedoch auch gekennzeichnet sein.