Rossmann wegen Schleichwerbung auf Instagram verurteilt

Weil ein Instagram-Star mit Rossmann zusammengearbeitet und dabei nicht alle Regeln beachtet hat, drohen der Drogeriekette nun bis zu sechsstellige Strafen.



Die sogenannte Produktplatzierung ist aus der Werbung eigentlich nicht mehr wegzudenken. Vor allem in den Sozialen Netzwerken werden die Einflussreichsten von Firmen bezahlt, um auf die jeweiligen Produkte aufmerksam zu machen. Dafür gibt es in den meisten Fällen inzwischen native Markierungsoptionen, dass für den entsprechenden Beitrag Geld geflossen ist.