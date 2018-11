Rostocker "Polizeiruf 110": Mit dem Rechtsstaat auf Kriegsfuß

Die Polizei sollte eigentlich die Hüterin des Rechtsstaats sein. Dass das - zumindest im Fernsehen - nicht immer so ist, zeigt die Crew des Rostocker "Polizeiruf 110", die sich gern weit aus dem Fenster lehnt.



Ein Mörder läuft frei in Rostock herum. Vor 30 Jahren hat er die junge Frau Janina vergewaltigt und getötet. Schon damals geriet ein Mann in Verdacht, wurde jedoch im Prozess freigesprochen. Doch nun tauchen neue Beweise auf, die ihn als Täter überführen können. Wer aber freigesprochen wurde, kann laut Strafprozessordnung nur in Ausnahmefällen noch einmal strafrechtlich verfolgt werden.