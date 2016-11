"Rote Rosen": ARD-Telenova beglückt seit 10 Jahren Zuschauer

Seit genau zehn Jahren flimmern die "Roten Rosen" bei der ARD inzwischen über den Bildschirm und der Erfolg reißt nicht ab. Zwei weitere Staffeln befinden sich bereits in Planung. Auch für den Drehort Lüneburg wurde die ARD-Telenovela zur Erfolgsgeschichte.



Zehn Jahre nach dem Start sind die "Roten Rosen" aus Lüneburg kaum wegzudenken - und das betrifft nicht nur die Fans der Serie. Die ARD-Telenovela lebt auch von den in der romantischen Altstadt gedrehten Außenaufnahmen, die wiederum viele Anhänger an den Drehort locken. Manch einer kommt selbst aus Süddeutschland. Und auch in Österreich, Italien oder der Schweiz haben die Rosen Liebhaber.



Die erste Folge flimmerte am 6. November 2006 über die Schirme, seitdem ist Lüneburg an jedem Wochentag als Kulisse zu sehen. Das habe er damals nicht geahnt, sagt Oberbürgermeister Ulrich Mädge. "Mittlerweile sind wir aber schon bei 2300 Folgen angekommen und noch immer lieben die Zuschauer die Serie", meint das Stadtoberhaupt. "Und auch ich freue mich sehr über die Roten Rosen. Denn eine bessere Werbung können wir uns nicht vorstellen. Seitdem die Serie läuft, hat Lüneburg merklich an Wirtschaftskraft zugenommen", betont der SPD-Politiker. "Aber wir schätzen die Serie auch, weil die Darsteller und das Team mittlerweile zur Stadt dazugehören, sie ein Teil von ihr geworden sind." Produzent Emmo Lempert spricht von einer symbiotischen Beziehung.