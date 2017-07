"Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" bis Ende 2019 verlängert

Die beiden ARD-Telenovelas "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" sind um jeweils zwei weitere Staffeln und damit 400 Folgen verlängert worden.



Die ARD-Gremien haben einem entsprechenden Beschluss der Fernsehprogrammkonferenz zugestimmt, wie ein Sprecher am Dienstag in München mitteilte. Damit sei die Zukunft der beiden Serien bis mindestens Ende 2019 sichergestellt - die "Roten Rosen" bis Folge 3000 und "Sturm der Liebe" bis Folge 3270.