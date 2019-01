"Rote Rosen" verflechtet in Lüneburg Fiktion mit Realität

Die Daily Soap "Rote Rosen" und das Theater Lüneburg werden in diesem Frühjahr erstmals bei einem außergewöhnlichen Projekt zusammenarbeiten - der Erstaufführung einer neuen "Rosenkavalier"-Inszenierung in der Lüneburger Fassung von Generalmusikdirektor Thomas Dorsch.



In der ARD-Serie gelingt es Johanna Jansen, gespielt von Brigitte Antonius, die Finanzierung ihrer Lieblingsoper von Richard Strauss in Lüneburg sicherzustellen. In der Realität steht die Erstaufführung mit einem aufwendigen Bühnen- und Kostümbild ab März auf dem Spielplan des Lüneburger Theaters.